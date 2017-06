Bereits am Sonnabend gewann Lisa Klein aus Saarbrücken erstmals den deutschen Meistertitel im Straßenrennen der Frauen. Die 20-Jährige sprintete in Chemnitz nach 3:10:59 Stunden und 116,4 km vor Lisa Brennauer (Kempten) und Charlotte Becker (Berlin) als Erste über die Ziellinie. Die Entscheidung über den Sieg fiel per Fotofinish. Nach rund der Hälfte des Rennens hatte sich an der Spitze eine 16-köpfige Spitzengruppe formiert, in der fast alle Favoritinnen auf den Titel und auch Klein fuhren. Brennauer war bereits am Vortag im Einzelzeitfahren zu Silber gefahren.