Ein Hauch von Tour de France liegt bereits in der Luft. Wenn die besten deutschen Radprofis am Wochenende in Chemnitz ihre neuen Titelträger suchen, sind die Gedanken längst beim Grand Depart eine Woche später in Düsseldorf. Für Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin ist der 1. Juli der wichtigste Tag in diesem Jahr und wohl auch einer der wichtigsten seiner Laufbahn. Tony Martin trug bei der Tour de France 2015 bereits das Gelbe Trikot. (Archiv) Bildrechte: imago/Belga

"Es wird das ganz große Highlight", sagt der 32-Jährige. Martin weiß, die Chance auf das Maillot Jaune vor heimischem Publikum "werde ich nicht wieder erleben". Deshalb hat sich der Wahl-Schweizer akribisch auf diesen Tag X vorbereitet und will am Freitag über 48 km in seiner Paradedisziplin (ab 17 Uhr) nicht nur den siebten deutschen Meistertitel einfahren, sondern mit einer überzeugenden Vorstellung noch einmal Selbstvertrauen tanken. Allerdings hat Martin in dieser Saison noch kein Einzelzeitfahren gewonnen.

Tour-Heimspiel als "Nonplusultra"