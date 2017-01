Simon Delestre hat das zweitwichtigste Springen beim Weltcup-Reitturnier in Leipzig gewonnen. Der 35-jährige Frankreich siegte am Sonnabend beim Championat von Leipzig im Sattel von Chadino und erhielt als Siegprämie ein Auto. Delestre setzte sich mit dem schnellesten fehlerfreien Ritt in 41,14 Sekunden durch und hängte den Briten Scott Brash mit M'Lord (41,31) ab. Andreas Kreuzer aus Herford kam auf Rang drei. Mit Quick Jumper benötigte der deutsche Meister 41,57 Sekunden.

Andreas Kreuzer auf Quick Jumper (Archiv) Bildrechte: IMAGO