Mit Lokalmatador Thomas Röhler und der Kroatin Sara Kolak starten die beiden Speerwurf-Olympiasieger von Rio de Janeiro bei der 2. Auflage des Jenaer Speerwurf-Meetings am 11. Juni. Das gab Initiator und Mitorganisator Röhler am Donnerstag bekannt.

Jan Zelezny stellte 1996 in Jena den Weltrekord auf. Der gilt noch immer.

Jan Zelezny stellte 1996 in Jena den Weltrekord auf. Der gilt noch immer.

Jan Zelezny stellte 1996 in Jena den Weltrekord auf. Der gilt noch immer. Bildrechte: dpa

Insgesamt sind Athleten aus zwölf Ländern mit dabei. Aus Deutschland nehmen auch der Weltjahreszweite Johannes Vetter (Offenburg) und der Weltjahressiebte Lars Hamann aus Dresden teil. Mit dem Meeting reagiere man auf die "enorme internationale Nachfrage für Spezialmeetings auf hohem Niveau", sagte Röhler: "Zudem erhoffe ich mir wie im Vorjahr zahlreiche Normerfüllungen für die anstehenden Saisonhöhepunkte", sagte Röhler am Donnerstag. Immerhin hat im Jenaer Abbe-Sportfeld vor 21 Jahren der dreifache Olympiasieger Jan Zelezny aus Tschechien den bis heute gültigen Weltrekord von 98,48 Meter geworfen.

Röhler selbst hatte Anfang Mai in Doha mit 93,90 Metern einen Deutschen Rekord aufgestellt. Mit dieser Weite führt er auch die Weltjahresbestenliste an. Wie im Vorjahr will er die Fans auch wieder mit einem Rahmenprogramm anlocken. Die Ex-Stars Klaus Wolfermann, Uwe Hohn und Petra Felke haben ihr Kommen angekündigt.