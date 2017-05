Der Thüringer kam beim ersten Diamond-League-Meeting der Leichtathleten am Freitagabend in Doha in seinem vierten Versuch auf 93,90 Meter. Damit übertraf er die Bestmarke von Raymond Hecht von 92,60 Metern aus dem Jahr 1995. Weiter hat in der Geschichte nur der Tscheche Jan Zelezny geworfen, dessen Weltrekord seit 1996 bei 98,48 Metern steht. Erzielt hat Zelezny die Bestmarke in Röhlers Heimat Jena.

Thomas Röhler (Archiv) Bildrechte: IMAGO