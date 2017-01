Der Große Preis von Deutschland auf dem Sachsenring findet in diesem Jahr am 2. Juli statt. Das bestätigte der Weltverband FIM am Montag. Der Auftakt-Grand-Prix des 18 Rennen umfassenden WM-Kalenders findet am 26. März mit dem Nachtrennen in Doha (Katar) statt. Das Saisonfinale wird erneut im spanischen Valencia ausgetragen (12. November). Im vergangenen Jahr hatten insgesamt 212.411 Zuschauer die Rennen am Sachsenring verfolgt.

26. März: Großer Preis von Katar in Doha (Nachtrennen)

09. April: Großer Preis von Argentinien in Termas de Rio Hondo

23. April: Großer Preis von Amerika in Austin/Texas

07. Mai: Großer Preis von Spanien in Jerez

21. Mai: Großer Preis von Frankreich in Le Mans

04. Juni: Großer Preis von Italien in Mugello

11. Juni: Großer Preis von Katalonien in Barcelona

25. Juni: Großer Preis der Niederlande in Assen

02. Juli: Großer Preis von Deutschland auf dem Sachsenring

06. August: Großer Preis von Tschechien in Brünn

13. August: Großer Preis von Österreich in Spielberg

27. August: Großer Preis von Großbritannien in Silverstone

10. September: Großer Preis von San Marino in Misano

24. September: Großer Preis von Aragon in Alcaniz

15. Oktober: Großer Preis von Japan in Motegi

22. Oktober: Großer Preis von Australien in Phillip Island

29. Oktober: Großer Preis von Malaysia in Sepang

12. November: Großer Preis von Valencia