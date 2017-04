Turnen Scheder und Schäfer turnen künftig für Karlsruhe

Die beiden Chemnitzer Top-Auswahl-Turnerinnen Sophie Scheder und Pauline Schäfer wechseln zur Kunstturn Region Karlsruhe (KRK). Das bestätigte Club-Chef Alexander Bachmayer am Sonntag. Sophie Scheder hatte in Rio Olympia-Bronze am Stufenbarren gewonnen. Pauline Schäfer mit Bronze am Schwebebalken die einzige deutsche Medaille bei der WM 2015 in Glasgow geholt.

Der Karlsruher sagte: "Beide werden ab dem Saisonauftakt in Waging am See am 20. Mai in unserem Bundesligateam TG Karlsruhe-Söllingen stehen." Außerdem wird das Chemnitzer Nachwuchstalent Helene Schäfer zu den Badenern wechseln. Man habe sich mit der TuS Chemnitz-Altendorf zunächst auf ein Leihe für ein Jahr geeinigt, so Bachmayer. Trainingsmittelpunkt der drei Turnerinnen bleibt Chemnitz. Der Wechsel soll nach Bachmayers Hoffnungen die Personalsituation in Karlsruhe in der kommenden Saison der deutschen Turn-Liga entspannen.