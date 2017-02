David Storl (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Der zweimalige Kugelstoß-Weltmeister und Jung-Vater David Storl (Leipzig) kommt vor den Hallen-Europameisterschaften vom 3. bis 5. März in Belgrad immer besser in Form. Auch Kugel-Weltmeisterin Christina Schwanitz (Thum) überzeugte. Der 26-Jährige vom SC DHfK Leipzig hat die 11. Auflage des "Sparkassen-Kugelstoß- Meetings" in seiner Geburtsstadt Rochlitz gewonnen.



Der Welt- und Europameister, dessen Lebensgefährtin in der Nacht zuvor einen Sohn zur Welt gebracht hatte, wuchtete die Kugel am Sonntag in der Sporthalle am Regenbogen auf 23,27 Meter und verwies den tschechischen Titelveteidiger Tomas Stranek (20,71 Meter) auf Rang zwei vor dem Magdeburger Dennis Lewke (18,94 Meter). Bei den Frauen siegte erwartngsgemäß Weltmeisterin Christina Schwanitz (LV 90 Erzgebirge) mit 18,37 Metern.