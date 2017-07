Aliena Schmidtke (Archiv). Bildrechte: IMAGO

Aliena Schmidtke hat bei der Schwimm-WM in Budapest ihren eigenen deutschen Rekord über 50 Meter Schmetterling verbessert. Die Magdeburgerin benötigte am Freitag in der Duna Aréna 25,73 Sekunden und war als Viertschnellste aller Vorläufe 27 Hundertstel schneller als bei der deutschen Meisterschaft im Juni. Es war der erste deutsche Rekord bei den Weltmeisterschaften in Ungarn.