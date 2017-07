Schwimmen | Weltmeisterschaften Wasserspringer Feck verzichtet auf WM-Auftakt

Der Leipziger Stephan Feck verzichtet wegen eines gebrochenen Endgelenks am linken großen Zeh auf den WM-Auftakt der Wasserspringer vom Ein-Meter-Brett. Für ihn werde der erst 16 Jahre alte Berliner Lou Massenberg als zweiter Deutscher neben Rekordeuropameister Patrick Hausding am Freitag springen, sagte Bundestrainer Lutz Buschkow am Donnerstag in Budapest. Die Schwimm-WM, bei der auch die Wasserspringer starten, findet vom 14. bis 30. Juli in der ungarischen Hauptstadt statt.