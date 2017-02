Shorttrackerin Anna Seidel gibt am Wochenende beim Heim-Weltcup in Dresden ihr Comeback nach achtmonatiger Verletzungspause. "Ich freue mich, endlich wieder Wettkampf-Atmosphäre zu erleben. Aber ich gehen nach der langen Pause ohne große Erwartungen in die Rennen", sagte die 18 Jahre alte Olympia-Teilnehmerin. Seidel wird am Wochenende in beiden 1500-Meter-Rennen auf ihrer Heimbahn dabei sein.