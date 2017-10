Der deutsche 60- und 100-Meter-Rekordhalter Julian Reus wechselt nach zehn Jahren beim TV Wattenscheid zum LAC Erfurt. Ab 1. Januar 2018 geht er offiziell für die Blumenstadt an den Start.

In Thüringens Landeshauptstadt trainiert der 29-Jährige bereits seit mehreren Jahren, in Erfurt hat der gebürtige Hanauer zudem seinen privaten Lebensmittelpunkt. "Normalerweise geht man ja, wenn irgendwas schlecht läuft oder nicht funktioniert. Das ist beim TV Wattenscheid aber nie so gewesen. Deswegen ist mir die Entscheidung auch wirklich sehr schwer gefallen", sagte Reus, der 2016 die nationale Bestmarke über 100 Meter auf 10,01 Sekunden gedrückt hatte, danach bei den Olympischen Spielen wie auch bei der WM 2017 im Vorlauf ausgeschieden war.