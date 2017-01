Leichtathletik Sprinterin Haase läuft Weltjahresbestleistung über 60 Meter

Auch Europameisterin Cindy Roleder vom SV Halle zeigte bei dem Hallen-Meeting vor 1.100 Zuschauern eine starke Leistung und gewann über die 60 Meter Hürden in 7,97 Sekunden. Sie sagte: "Das ist ein traumhafter Start in die Saison."

Sven Knipphals vom VfL Wolfsburg war über 60 Meter in 6,72 Sekunden nicht zu schlagen. Der deutsche 100-Meter-Rekordhalter Julian Reus vom TV Wattenscheid verzichtet wegen Trainingsrückstands in diesem Jahr auf einen Hallen-Start über die 60 Meter. Reus erklärte: "Ich konzentriere mich auf die Freiluftsaison mit der WM in London als Höhepunkt."