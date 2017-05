Radsport Thüringen-Rundfahrt plant Aufstieg in die Eliteklasse

Mit neuem Namen, erhöhtem Bugdet und ambitionierten Zukunftsplänen geht die Thüringen-Radrundfahrt in diesem Jahr in die 30. Auflage. Wie die Tournee-Chefin Vera Hohlfeld am Montag (8. Mai 2017) auf einer Pressekonferenz sagte, soll die Rundfahrt künftig in der World Tour, der höchsten Radsport-Liga mitfahren.

Hohlfeld: "Müssen in oberster Liga mitspielen"

Hohlfeld: "Mit dem Etat können wir den Antrag stellen" Bildrechte: IMAGO Laut Hohlfeld soll bis Anfang Juni ein entsprechender Antrag beim Weltverband UCI gestellt werden. Die Rundfahrt vom 12. bis 18. Juli auf Thüringens Straßen wäre dann ein Probelauf. Mit einem auf 250.000 Euro erhöhten Etat habe man bereits die Auflagen des Weltverbandes erfüllt. "Mit dem Etat können wir jetzt auch den Antrag stellen" , erklärte Hohlfeld: "Um unser Ziel zu erreichen, längerfristig Weltklassesport bieten zu können, müssen wir in der obersten Liga mitspielen." Die World Tour umfasst in diesem Jahr 20 Rennen, darunter Klassiker wie der Fleche Wallone im Frühjahr, Giro d’Italia und Tour de France im Sommer oder die "Holland Ladies Tour" im September.

Zwei mögliche Termine 2018

2017: Sechs Etappen, 17 Teams

Bei der diesjährigen Auflage werden auf der neuerdings nach einem Lotterie-Unternehmen benannten "Ladies Tour" in Thüringen werden nach aktuellem Stand 17 Mannschaften mitfahren. Neben den zehn besten Teams der Weltrangliste und fünf Nationalmannschaften wurden zwei Wildcards vergeben, darunter an das Thüringer Team "maxx-solar-Lindig". Laut Hohlfeld, die früher selbst eine Weltklasseradsportlerin war, "könnten noch ein oder zwei weitere Sechser-Teams hinzukommen" . Letztlich werden zwischen 112 und 124 Athletinnen die Tour angehen. "Wir haben schon einen sehr guten Ruf. Viele Teams wollen bei uns fahren" , so Hohlfeldt.



Wie in den vergangenen Jahren wird es bei der Tour auch in diesem Jahr sechs "Rund um"-Etappen geben. Auftakt macht "Rund um Gera" am 12. Juli. Weitere Etappenorte sind Schleiz, Dörtendorf, Weimar, Schmölln und Greiz.



dh/dpa Bildrechte: dpa