Die Ehrung der Thüringer Sportler des Jahres 2016 war der Höhepunkt des Thüringer Balls des Sports vom Landessportbund und der Thüringer Sporthilfe am Sonnabend in der Erfurter Messehalle. Die Kristallpokale gingen an die Erfurter Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel, Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler und den Deutschen Handball-Meister der Frauen, den Thüringer HC. Während Röhler die Auszeichnung persönlich entgegennehmen konnte, war dies für Vogel nicht möglich. Sie ist schon in Hongkong, wo am Mittwoch die Weltmeisterschaft beginnt. Auch der THC war nur mit den verletzten Jana Krause, Iveta Luzumova und Szimonetta Planeta vertreten, da die Mannschaft in Blomberg erfolgreich ein Bundesliga-Spiel bestritt.

Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel (Archiv) Bildrechte: IMAGO