Deutschland wird nur mit einem Mini-Kader zur Schwimm-WM nach Budapest reisen. Für die Beckenwettbewerbe nominierte Chefbundestrainer Henning Lambertz 14 Sportler. Brustschwimmer Marco Koch (27) ist dabei, obwohl er bei den nationalen Titelkämpfen am vergangenen Wochenende in Berlin an der geforderten Norm gescheitert war. Er wolle ihn "als amtierenden Weltmeister mit seiner immensen Erfahrung und seinem medaillenträchtigen Potenzial im Team nicht missen", sagte Lambertz.