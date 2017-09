Am zweiten Tage der Para-Straßenrad-Weltmeisterschaften in Südafrika haben die deutschen Sportler vier weitere Medaillen gewonnen. Der fünffache Paralympics-Sieger Michael Teuber feierte dabei am Freitag Gold, zudem gab es Silber für Raphaela Maria Eggert und zweimal Bronze für Denise Schindler und Kerstin Brachtendorf. Nach vier Medaillen vom Auftakttag am Donnerstag haben die deutschen Behindertensportler damit bereits acht Mal Edelmetall geholt.

Für die größte Überraschung des Tages aus deutscher Sicht sorgte WM-Debütantin Raphaela Maria Eggert mit Silber in der Klasse C4. Die 24-Jährige Augsburgerin der 41-jährigen US-Amerikanerin Shawn Morelli geschlagen geben. In einem harten Kampf um Silber ließ Eggert aber die Australierin Meg Lemon um sieben Sekunden hinter sich.

Silber und sogar Gold war auch für Kerstin Brachtendorf in der Klasse C5 in Reichweite, doch die 45-Jährige aus Mendig vom BPRSV Cottbus musste sich am Ende mit Bronze begnügen. Sie lieferte sich ein packendes Rennen mit der Polin Anna Harkowska und Samantha Bosco aus den USA, die am Ende 13 Sekunden auseinander lagen. Zu Silber fehlten sogar nur 2,6 Sekunden. "Dabei hatte ich mich eigentlich nicht gut gefühlt und bin anfangs nicht in Schwung gekommen. Dann lief es aber immer besser und es wurde richtig spannend. Doch auch mit Bronze bin ich voll zufrieden", berichtete Brachtendorf.