Ein erstes Highlight aus mitteldeutscher Sicht geht bereits am Sonnabend ab 13:15 Uhr über die Bühne: der Dreisprung der Männer. Hier tritt mit Max Heß der Shootingstar der vergangenen Saison an. Der gebürtige Chemnitzer, der für den LAC Erdgas seiner Heimatstadt an den Start geht, gewann bei der EM in Amsterdam 2016 sensationell den Titel, weitere Erfolge der letzten Zeit waren Platz zwei bei der Hallen-WM in Portland 2016 sowie Bronze bei der Hallen-EM in Belgrad in diesem Jahr. Dort schaffte der Student der TU Chemnitz mit 17,52 auch die drittbeste deutsche Weite überhaupt.

Die Quali für London (16,80 Meter) hat der 19-Jährige schon locker in der Tasche - anders als sein Teamkollege Benjamin Bauer sowie Lokalmatador Marcel Kornhardt vom ASV Erfurt, die aktuell in der deutschen Top Ten rangieren. Auf sie werden in Erfurt also ähnlich viele Blicke liegen wie auf Heß, den Chemnitzer Nachwuchssportler des Jahres 2016 und Träger des "Publikums-Chemmy".



Die WM-Norm ebenfalls geknackt hat Kristin Gierisch. Die gebürtige Zwickauerin, die für den LAC Erdgas Chemnitz startet, konnte bereits 2014 und 2015 bei den Deutschen Meisterschaften triumphieren, dazu kommen zahllose Titel in der Halle. Ihre Konkurrentin Jenny Elbe (Dresdner SC), DM-Siegerin 2012, 2013 und 2016, fällt dagegen mit einer Knieverletzung in Erfurt (am Sonntag ab 17:20 Uhr) und auch in London aus.