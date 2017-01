Zweiter wurde der Franzose Kevin Staut, der bisher die meisten Weltcuppunkte gesammelt hatte. Er kam auf dem Wallach Reveur de Hurtebise nach 41,94 Sekunden ins Ziel und verwies damit Vorjahressieger Niklas Krieg auf Rang drei. Der junge Reiter, der mit 67,55 Sekunden ins Stechen eingezogen war, ging im Showdown der Springreiter großes Risiko. Indem er einige Sprünge schräg anritt, machte er auf der 13-jährigen Stute Carella wertvolle Zeit gut. Mit 43,76 Sekunden lag er zwischendurch auf Rang eins. Für einen erneuten Sieg reichte es aber nicht. Springreiter Niklas Krieg (Archivbild) Bildrechte: IMAGO

Vierter wurde Ludger Beerbaum, der bisher noch nie einen Weltcup in Leipzig gewinnen konnte. Er machte es auf dem 14-jährigen Wallach Casello spannend und brauchte mit ihm 44,22 Sekunden. Auch Markus Brinkmann kam mit Wallach Pikeur Dylon ohne Abwurf (44,47 Sek.) ins Ziel und wurde Fünfter. Hinter ihm landete Markus Renzel, der auf Wallach Cato mit 44,76 Sekunden nicht ganz so zügig unterwegs war. Guido Klatte, der im Stechen als erstes antreten musste, schaffte mit Wallach Qinghai einen fehlerfreien Ritt in 44,90 Sekunden. Damit wurde er Siebter.

Vergleichsweise bitter verlief der Nachmittag für Maurice Tebbel. Auf Hengst Chaccos' Son gelang ihm zwar in 45,83 Sekunden ein fehlerfreier Ritt im Stechen. Mit Platz 13 gab es aber kein Preisgeld mehr für den jungen Springreiter. Der Weltranglistenerste Daniel Deußer riskierte auf der 13-jährigen Stute Equita van't Zorgvliet zu viel und wurde 16. Am Ende standen acht Fehler und 43,48 Sekunden auf der Ergebnistafel. Daniel Deußer auf der 13-jährigen Stute Equita van't Zorgvliet (Archivbild). Bildrechte: IMAGO

Weniger erfolgreich lief der Sonntagnachmittag für Holger Wulschner. Sein 13-jähriger Wallach BSC Skipper blieb im Parcours, der 16 Sprünge umfasste, mit der Hinterhand an einem Oxer hängen. Das passierte auch David Will mit der elfjährigen Schimmel-Stute Monodie. Auch Markus Ehning verpasste das Stechen. Am ersten Sprung landete eine Stange auf dem Boden. Dann fiel noch eine weitere. Mit acht Fehlern war für ihn und Gin Chin in Leipzig Schluss. Holger Wulschner auf dem Hannoveraner Wallach Skipper (Archivbild). Bildrechte: IMAGO

Christian Ahlmann, der schon vorab gesagt hatte, dass es nicht sein Wochenende sei, schaffte keinen versöhnlichen Ausklang mit der "Partner Pferd". Mit dem Hengst Epleaser van't Heike leistete er sich neun Fehler. Für Hans-Dieter Dreher gab es ebenso keine Weltcup-Punkte. Mit dem 13-jährigen Cool And Easy lief es doch nicht so einfach. Der Holsteiner Wallach blieb am zweiten Sprung mit der Vorhand hängen. Anschließend gab Dreher auf. Der Parcours des Weltcup-Springens in Leipzig. Bildrechte: Frank Rothenberger