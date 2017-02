Basketball | 1. Bundesliga Science City stutzt die "Albatrosse"

23. Spieltag

Science City Jena hat sich etwas überraschend bei Alba Berlin durchgesetzt. Der Aufsteiger aus Thüringen gewann am Mittwoch mit 74:73 (26:44). Dabei spielte Jena vor 7.269 Zuschauern in der zweiten Hälfte groß auf. Für die "Albatrosse" war es bereits die fünfte Pflichtspielniederlage in Folge.