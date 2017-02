Die Chemnitzerinnen starteten gut in die Partie und führten nach dem ersten Viertel mit 20:11. Dann kamen die Gäste aus Niedersachsen etwas heran, sodass der Vorsprung zur Pause nur noch zwei Punkte betrug (35:33). Doch durch eine konzentrierte Leistung in den beiden letzten Abschnitten machen die ChemCats schließlich den wichtigen Sieg perfekt, der sie in der Tabelle auf Rang neun vorrücken lässt.



Beste Werferin bei den "Katzen" war Merritt Hempe mit 29 Punkten, bei den Hurricanes traf Janae Young (25 Punkte) am meisten.