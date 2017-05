Die Oettinger Rockets Gotha haben erstmals den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga BBL geschafft. Im entscheidenden fünften Playoff-Spiel setzten sich die Thüringer am Mittwoch mit 70:67 bei den NINERS Chemnitz durch. Nachdem Chemnitz in der Serie bereits 2:0 führte und schon zwei Matchbälle hatte, konnten die Rockets aus Gotha sich zurückkämpfen und ein echtes Finale erzwingen.

Kleinere Halle als Stimmungsplus

Für das alles entscheidende Spiel zogen die Niners sogar wieder in die kleinere, aber dafür engere und stimmungsvollere Hartmann-Halle um. Aufgrund des großen Ansturms konnte die Partie erst mit wenigen Minuten Verspätung angepfiffen werden. Nach den ersten Punkten durch Grant Gibbs für die Gäste entwickelte sich eine zähe Partie in den ersten Minuten. Besonders die Niners hatten zu Beginn große Probleme mit ihrem Drei-Punkte-Wurf und trafen nur einen im ersten Viertel (neun Prozent). Beiden Teams war anzumerken, was auf dem Spiel stand und sie agierten in der Offensive etwas mut- und ideenlos. Somit konnte jede Mannschafte gerade einmal elf Punkte nach dem ersten Viertel für sich verbuchen.

Niners treffen von draußen - und ziehen davon

Im zweiten Viertel legten die Chemnitzer einen Blitzstart hin. Begünstigt durch ein besseres Händchen jenseits der Dreipunktelinie sowie ein unsportliches Foul (Ellenbogeneinsatz) von Dane Watts konnten die Hausherren einen 11:0-Lauf für sich verzeichnen. Anschließend konnten die Rockets ein weiteres Davonziehen verhindern. Vor allem Robert Oehle arbeitete stark unter den Brettern und sammelte in der ersten Halbzeit bereits acht Rebounds ein. Dennoch haderten die Gäste mit ihrem Wurf und trafen nur 27 Prozent ihrer Zwei-Punkte-Würfe. So ging es mit 36:27 in die Kabinen. Absolutes Highlight im zweiten Viertel war der Ally oop von Martin Seiferth nach sehenswertem Anspiel von Christopher Carter.

Gotha holt auf

Zu Beginn der zweiten Halbzeit das alte Lied: Die Rockets taten sich schwer damit, freie Würfe zu kreieren und mussten somit immer wieder auf den Dreier ausweichen, der zu selten den Weg durch die Reuse fand. Die Niners waren allerdings nicht in der Lage, daraus Kapital zu schlagen und davon zu ziehen. Gotha legte stattdessen im Rebounding noch eine Schippe drauf und kam dadurch in der Offensive immer wieder zu zweiten Chancen. Somit ging es mit 48:41 für Chemnitz ins letzte und entscheidende Viertel. Ivan Pavic steigt mit Gotha auf. Bildrechte: imago/Karina Hessland

Robert Oehle hält die Gäste im Spiel

In den letzten zehn Minuten lief dann Darrel Mitchell, Topscorer der Rockets, heiß und versenkte mehrere Würfe von außen. Weil die Niners selbst zu viele unnötige Fehler in der Offensive machten, kamen die Gäste in der Mitte des vierten Viertels zum Ausgleich (53:53). Zwar fand Kapitän Fleischmann direkt darauf die passende Antwort mit dem Dreier, doch die Gäste ließen sich davon nicht beeindrucken. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und so ging es eng umkämpft in die letzten Minuten der Partie, in denen die Rockets immer stärker wurden.



Als Virgill Matthews mit seinem Dreier zum 64:64 die Hartmann-Halle zum Kochen brachte, schien das Momentum zugunsten der Hausherren zu kippen. Doch wieder war es Mitchell, der im direkten Gegenzug ebenfalls von draußen traf und sofort für Ruhe sorgte. Wie im vierten Spiel auch war es Joseph Lawson, der mit seinem Dreipunktewurf zum Ausgleich scheiterte. Anschließend mussten die Niners Stop-the-Clock spielen, konnten aber nicht mehr gefährlich werden. Die Oettinger Rockets gewannen in Chemnitz mit 70:67 und steigen somit in die BBL auf.

Mitchell - der Matchwinner

Auf Seiten der Gäste waren vor allem Mitchell mit 19 Punkten verantwortlich. Er führte sein Team in der entscheidenden Phase zum Sieg. Auch Robert Oehle hat großen Anteil am Erfolg der Rockets. Er schaffte ein beeindruckendes Double-Double mit 18 Punkten und 13 Rebounds. Bei den Niners konnten die beiden Guards Matthews und Carter 13 Punkte verbuchen. Die Rockets treffen am Freitag auf den MBC aus Weißenfels und spielen die Meisterschaft in der Pro A aus. Das sportliche Aufstiegsrecht haben beide allerdings bereits gesichert, die Liga wird nun die Lizenzvergabe prüfen.