Die ChemCats haben am Samstag vor heimischer Kulisse eine Sensation gegen den Tabellenführer der Rutronik Stars aus Keltern verpasst und mit 76:81 (37:55) verpasst. Dabei leistete sich das Team von Trainerin Amanda Davidson besonders im ersten Abschnit zu viele vermeidbare Aufbaufehler und lied die Gäste zum punkten ein. In der zweiten Halbzeit drehten die "Katzen" auf, jedoch gab es kein Happy-End.

Amanda Davidson war mit dem Auftreten ihrer Mannschaft vor allem im ersten Abschnitt nicht zufrieden. Bildrechte: IMAGO

Vor heimischer Kulisse starteten die ChemCats im ersten Viertel mit angezogener Handbremse. Man merkte den Respekt vor dem Tabellenführer aus Keltern an. Daraus resultierten viele einfache Ballverluste und ein 19:33-Pausenstand. Auch im zweiten Abschnitt bekamen die Baden-Württembergerinnen viele einfache Punkte von den Gastgebern geliefert. Zu löchrig und behebe zeigte sich die ChemCats-Abwehr auf dem Parkett der Sporthalle am Schloßteich und so gerieten die "Katzen" noch weiter in Rückstand. Zur Halbzeitpause stand es 37:55 gegen die Sachsen.