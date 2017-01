Die ChemCats Chemnitz haben am Sonntag mit 49:75 (28:39) beim Turn-Klubb zu Hannover verloren. Dabei leistete sich das Team von Spieler-Trainerin Amanda Davidson insgesamt zu viele individuelle Fehler, die ein besseres Resultat in der niedersächsischen Landeshauptstadt verhinderten. Zudem gingen den ChemCats am Ende die Kräfte aus.

Dabei kamen die Chemnitzerinnen gut ins Spiel und gingen durch einen Dreier von Martina Bozikov in Führung. Da Hannover in der Anfangsphase mehrere freie Würfe ungenutzt ließ, konnte Chemnitz das Spiel offen halten (13:13/8.). Danach zogen sich die Sächsinnen zu weit zurück und gaben die Partie zunehmend aus der Hand. Hannovers Melissa Jeltema traf zwei Dreier, was Chemnitz sichtlich beeindruckte. Nach dem ersten Viertel lag das Davidson-Team 15:22 zurück.



Im zweiten Viertel prägten Ballverluste und Fehlwürfe das Spiel der ChemCats. Missverständnisse in der Defensive ließen den Rückstand anwachsen (20:35/16.). Zudem war Chemnitz in dieser Phase fast ausschließlich von der Freiwurflinie erfolgreich. Bis zur Halbzeit kämpften sich die ChemCats aber wieder etwas näher ran.