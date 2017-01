Die Halle Lions haben am Donnerstag auch das sechste Auswärtsspiel der laufenden Saison verloren. Bei den Rutronik Stars Keltern unterlagen die Saalestädterinnen mit 67:73 (38:34).

Dabei begannen die Lions in der Nachholpartie vom 6. Spieltag stark und gewannen das erste Viertel mit 19:15. Nach einem ausgeglichenen zweiten Abschnitt (19:19) ging Halle mit einer Vier-Punkte-Führung in die Halbzeit.



Nach der Pause steigerte sich der Tabellenzweite. Die Lions gaben ihre knappe Führung im Schlussviertel her und bleiben somit auf dem vorletzten Tabellenplatz. Janee April Thompson war mit 21 Punkten erfolgreichste Werferin bei Halle.