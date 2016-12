Die Thüringer starteten mutig in die Partie gegen den Champions League-Teilnehmer aus Ludwigsburg und hielten bis zum 4:4 gut mit. Danach peitschten die gut 4.300 Zuschauer in der Ludwigsburger-MHP-Arena förmlich ihr Heimteam an. Die Gastgeber drückten danach etwas auf das Gaspedal und schickten die Jenaer mit einem 14:22-Rückstand in die Viertelpause. Im zweiten Viertel spielten die Mannen von Björn Harmsen deutlich lockerer auf und legten eine bessere Wurfquote an den Tag. Folgend lagen sie zur Halbzeit nur noch mit 35:39 zurück. Das spielerische Niveau konnten die Thüringer auch im dritten Viertel aufrechterhalten und verkürzten erneut den Rückstand. So ging es mit dem Stand von 57:60 in das Schlussviertel. In Diesem steigerten sich die Gäste noch einmal und gewannen am Ende mit 71:69 bei den Riesen aus Ludwigsburg.