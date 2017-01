Die Jenaer kamen schwer in die Partie und lagen folgerichtig nach dem ersten Viertel mit 17:21 zurück. Auch der zweite Durchgang ging an die Gastgeber, sodass der Rückstand zur Halbzeit schon sechs Punkte betrug. Doch im dritten Viertel drehten die Thüringer auf und spielten Tübingen förmlich an die Wand.



Vor allem Shaquille Goodwin überragte und führte die Jenaer mit 20 erzielten Punkten und zehn Rebounds zu einem verdienten Sieg. Der US-Amerikaner wurde dementsprechend zum Spieler des Spiels gewählt. Durch den siebten Saisonsieg haben die Jenaer nun schon acht Punkte Vorsprung auf Rang 17, den ersten Abstiegsplatz.