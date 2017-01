Für das Team von Björn Harmsen war nichts zu holen in Ulm. Bildrechte: IMAGO

Bei Spitzenreiter ratiopharm Ulm war nichts zu holen für Science City Jena. Die Thüringer kassierten eine üble 83:114-Klatsche und rutschen in der Tabelle auf Rang zwölf ab.



Ulm blieb auch im 17. Saisonspiel ungeschlagen und festigte seine Tabellenführung. Bester Werfer für die Gastgeber war Raymar Morgan mit 34 Treffern, für Jena erzielte Ermen Reyes-Napoles 16 Zähler. Die Schwaben waren von Anfang an überlegen und spielten sich früh einen klaren Vorsprung heraus. Trotz einer schwächeren Leistung in der zweiten Halbzeit reichte es am Ende zum deutlichen Sieg.