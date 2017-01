Die Hallenserin Sara Hammond kam auf 13 Punkte (Archiv). Bildrechte: IMAGO

Die Halle Lions haben das mitteldeutsche Derby gegen die ChemCats Chemnitz mit 73:59 (40:22) für sich entschieden. Im ersten Viertel wurden die Gäste von den Hausherrinnen schier überrannt (20:7). Auch der zweite Abschnitt ging klar an die Lions, sodass die Hallenserinnen zur Pause eine deutliche Führung auf der Habenseite verbuchen konnten. Nach dem Wechsel kamen die ChemCats zwar etwas heran, konnten aber schließlich den großen Rückstand nicht mehr aufholen.



In der Tabelle rücken die Lions bis auf zwei Punkte an Chemnitz heran, bleiben aber auf einem Abstiegsplatz. Erfolgreichste Werferin bei Halle war Janee Thompson mit 27 Punkten, Maegan Conwright kam für die ChemCats gar auf 29 Zähler.