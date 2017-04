Die ChemCats Chemnitz haben sich mit einer Niederlage in die Sommerpause verabschiedet. Die Sächsinnen unterlagen Wasserburg am Freitag mit 51:84. In der Serie "best of three" steht es nach dem zweiten Spiel 0:2 aus Sicht der ChemCats. Damit ist die Saison beendet. Wasserburg ist für das Halbfinale qualifiziert.

