Wer steigt auf? Chemnitz oder Gotha? Am Mittwoch fällt ab 19.30 Uhr die Entscheidung, wer dem Mitteldeutschen BC in die Basketball-Bundesliga folgt. In der Playoff-Serie der 2. Bundesliga Pro A steht zwischen den Niners aus Chemnitz und den Rockets aus Gotha das fünfte und entscheidende Aufstiegsspiel an. Bei MDR.DE ist die Partie im Livestream zu sehen. Bildrechte: imago/Karina Hessland

Gotha "sensationell"

Gotha-Coach Ivan Pavic. Bildrechte: imago/Karina Hessland Dass es überhaupt zum Showdown in Chemnitz kommt, ist einer beeindruckenden Aufholjagd der Gothaer zu verdanken. Die Sachsen führten nach zwei klaren Siegen (74:63, 82:72) in der Serie bereits 2:0. Doch Gotha konnte ausgleichen, siegte am Samstag erst in Chemnitz 85:80 und schließlich am Montag vor eigener Kulisse 78:74. "Dass wir jetzt in einem fünften Spiel in Chemnitz die Möglichkeit haben, in die BBL aufzusteigen - das finde ich sensationell" , freut sich Wolfgang Heyer, Sportlicher Leiter der Gothaer auf den Showdown am Mittwoch.

Chemnitz: Hartmann-Hölle statt Arena

Chemnitz-Headcoach Rodrigo Pastore. Bildrechte: imago/Karina Hessland Dank der Aufholjagd scheint der mentale Vorteil bei Gotha zu liegen. Doch Chemnitz will mit Unterstützung heimischen Fans die erste Playoff-Teilnahme der Vereinsgeschichte vergolden. Um den Faktor Stimmung ausnutzen zu können, haben sich die Chemnitzer gegen die Arena und für ein Spiel in der kleineren Richard-Hartmann-Halle entschieden.



"In der Arena hätten wir das Doppelte an Karten verkaufen können. Letztlich haben wir uns für den sportlichen und gegen den wirtschaftlichen Aspekt entschieden. Wir hoffen in der Hartmann-Halle auf die entscheidenden Prozente unserer Fans, die viel Lärm machen werden" , sagte Niners-Pressesprecher Matthias Pattloch am Dienstag. In der Arena, die 5.200 Zuschauern Platz bietet, fand bereits das dritte Playoff-Spiel statt. In der Hartmann-Halle, von den Fans auch liebevoll Hartmann-Hölle genannt, stehen nur 2.500 Plätze zur Verfügung.

Sieger darf in die Bundesliga und spielt um Meisterschaft