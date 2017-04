Basketball | 1. Bundesliga Science City mit nächster Niederlage

31. Spieltag

Science City hat nach dem gesicherten Klassenerhalt kein Spiel mehr gewinnen können. Nachdem in der Saison zwischenzeitlich sogar leichte Playoff-Chancen aufkeimten, sind die Thüringer mit der sechsten Niederlage in Folge im Niemandsland der Tabelle gut aufgehoben. In Frankfurt hieß es 61:69.