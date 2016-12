Jena begann konzentriert und hielt bis zum 20:20 gut mit. Doch dann ging der Spielfaden verloren und das zweite Viertel klar mit 22:13 an die Gäste. Auch nach der Pause (30:42) lief bei den Gastgebern nicht mehr viel zusammen (17:23). Erst im Schlussviertel fand Jena wieder in die Partie zurück (zehn Punkte in Folge) und kämpfte sich auf 68:72 heran. Doch Frankfurts Antonio Graves erzielte postwendend einen Dreier, was die Vorentscheidung bedeutete. Somit blieb die 24:13-Aufholjagd am Ende nur Ergebniskosmetik. Bester Werfer bei Science City war der 35-jährige Guard Julius Jenkins mit 26 Zählern.