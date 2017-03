Auch die Quoten belegten den Trend. Die Hessen trafen 75 Prozent ihre Würfe, Jena lediglich 35 Prozent. Im zweiten Viertel machten es die Jenaer besser. Sears konnte sich nun nicht mehr so stark entfalten, dafür trafen die Jenaer. Der Lohn war ein 10:2-Lauf in den ersten dreieinhalb Minuten.

Doch nach den ersten fünf Minuten im zweiten Viertel kam die Aufholjagd der Jenaer wieder ins Stocken. Grund hierfür war eine magere Quote bei den Würfen aus dem Feld. Hier machte sich der verletzungsbedingte Ausfall von Jenas Offensiv-Waffe Marcos Knight bemerkbar. Die Gießener nutzten das und gingen mit einer 44:30-Führung in die Pause.

Nach der Pause kam Science City weiter an Gießen heran. Vor allem Immanuel McElroy ragte dabei heraus. Der US-Amerikaner lief im dritten Viertel heiß und punktete bereits im zweistelligen Bereich. Außerdem verbesserten die Thüringer ihre Wurfquoten. In der Folge lagen sie nach 30 gespielten Minuten nur noch zehn Punkte hinten.

Auch im vierten Viertel konnten die Jenaer ihren Lauf weiter fortsetzen. Dabei kamen Erinnerungen an das Hinspiel in Gießen auf. Auch dort hatte Jena zur Halbzeit weit hinten gelegen, danach das Spiel aber noch einmal richtig spannend gemacht. Am Ende stand es 76:86.