Im ersten Pokalauftritt der Saison zeigten die "Katzen" aus Chemnitz von Beginn an eine solide Leistung und sorgten vor allem mit einer starken 1. Halbzeit für den Einzug in die nächste Runde.

Mit 49:27 ging es in die Pause. Danach drehten die "Löwen" aus Halle nochmal richtig auf und verlangten den Gästen alles ab. Das dritte Viertel ging nach starkem Kampf an die Lions. Mit nur 16 Punkten Rückstand gingen sie in das letzte Viertel. Doch mit Übersicht und einer spürbaren Spielruhe brachten die Chemnitzerinnen den Vorsprung über die Zeit und gewannen am Ende mit 89:61.