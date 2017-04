Die Stadthalle Weißenfels glich einem Tollhaus. Nach einem Jahr in der zweitklassigen ProA feierten die MBC-Fans mit ihren Basketballern die Rückkehr in die Bundesliga. Nur drei Spiele hat der Mitteldeutsche BC in den Play-Off-Halbfinals benötigt, um gegen die Kirchheim Knights den direkten Wiederaufstieg perfekt zu machen. Das entscheidende dritte Spiel entschied der MBC am Mittwoch mit 100:79 (48:41) für sich.