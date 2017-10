Am Erfolg der Gäste hatten Michael Stockton (21 Punkte) und Darius Carter (19) den größten Anteil. Für Weißenfels erzielten Marcus Hatten (17) und Kruize Pinkins (16) die meisten Punkte. Die Gastgeber konnten vor 2.400 Zuschauern kein einziges Mal im Verlauf der 40 Minuten in Führung gehen. Nach einem 7:2 (2.) baute Göttingen den Vorsprung über 23:12 (8.) auf 44:31 (16.) aus. Dem MBC gelang in der 24. Minute beim 50:50 erstmals der Ausgleich in dieser Partie, die bis zum 80:82 anderthalb Minuten vor dem Ende offen blieb. Mit einem 5:0-Lauf auf 87:80 entschieden die Niedersachsen das Spiel.