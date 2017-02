Basketball | 1. Bundesliga Erstes Viertel sichert Jena den Sieg

Hauptinhalt

21. Spieltag

Science City Jena hat am Sonnabend einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Gegen die Löwen Braunschweig setzten sich die Thüringer mit 89:82 (44:34) durch. Nach der Niederlage in Bremerhaven kehrte das Team von Headcoach Björn Harmsen in die Erfolgsspur zurück.