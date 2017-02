Basketball | 1. Bundesliga Science City Jena begeistert gegen Göttingen

Hauptinhalt

Vorgezogene Partie vom 30. Spieltag

Science City Jena hat erstmals in dieser Saison die 100-Punkte-Marke geknackt. Gegen Göttingen setzten sich die Thüringer am Sonntag vor 2.821 Zuschauern mit 102:92 (46:53) durch. Science City steigerte sich in der zweiten Hälfte und drehte wie schon am Mittwoch bei Alba Berlin einen Pausenrückstand in einen Sieg.