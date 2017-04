Science City Jenas Topscorer Marcos Knight wechselt auf eigenen Wunsch mit sofortiger Wirkung von der Saale in die erste spanische Liga und unterschreibt bei Tecnyconta Saragossa.

Marcos Knight beim Freiwurf. Bildrechte: IMAGO

"Ich möchte mich bei Science City Jena für das Entgegenkommen bedanken. Ein großer Dank geht auch an Jenas Fans, die mich während der Zeit in Thüringen immer unterstützt haben", sagte Knight, der mit im Schnitt 18,1 Punkten pro Partie hinter Ulms Raymar Morgan auf Platz der Bundesliga-Scorerliste liegt. Der 27-Jährige US-Amerikaner wird in Saragossa auf den deutschen Nationalspieler Robin Benzing treffen.