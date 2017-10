Die Bundesliga-Basketballer von Science City Jena haben am Sonntag gegen die MHP Riesen Ludwigsburg ihren dritten Saisonsieg verpasst. Die Thüringer unterlagen am 7. Spieltag in der heimischen Arena vor 2.608 Zuschauern den favorisierten Gästen aus Baden-Württemberg mit 64:78 (34:39). Für Science City Jena traf Maximilian Ugrai mit 13 Punkten am häufigsten. Die Gäste stellten mit Justin Sears (15) den Topscorer der Partie.