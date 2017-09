Nach dem Aufstiegskrimi gegen Chemnitz stehen die Rockets aus Gotha nun vor ihrer Premierensaison in der BBL. Doch von den Aufstiegshelden der vergangenen Spielzeit sind mit Robert Oehle, Darrel Mitchell und Dane Watts nur drei geblieben. Besonders der Abgang von Max DiLeo zu den RheinStars nach Köln dürfte die Thüringer schmerzen. Das Team wurde komplett neu zusammengestellt. Dabei setzten die Raketen vor allem auf junge deutsche Spieler, wie Andreas Obst und Niklas Wimberg und wollen damit die Klasse halten. Mit Sava Lesic, Retin Obasohan und Ekene Ibekwe verpflichteten die Gothaer nur drei ausländische Spieler. Ursprünglich wäre es noch einer weniger geworden, denn die Verpflichtung von Ibekwe dürfte dem langen Ausfall von Dane Watts geschuldet sein.

Apropos Verletzungen: In der Vorbereitung verging fast keine Woche, in der sich nicht ein weiterer Spieler verletzt abmeldete. Besonders auf den großen Positionen herrscht große Not, da mit Watts, Lesic, Wimberg und Richter fast alle Big Men langfristig ausfallen. Auch fürs Training musste Coach Ivan Pavic kreativ werden, denn er konnte kaum 5 gegen 5 spielen lassen, weil ihm einfach die Leute fehlten.