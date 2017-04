Nach der Pause spielte sich Jenas Julius Jenkins in den Vordergrund. Der 36-jährige Routinier traf unnachahmlich von der Drei-Punkte-Linie und brachte Science City somit in Führung. Doch die Gästen hielten dagegen und glichen immer wieder aus. So stand es auch nach dem dritten Viertel unentschieden (63:63). Obwohl sich Jena in den letzten zehn Minuten einen Vorsprung erspielt hatte, mussten die Thüringer bis zur Schlusssirene um den Sieg bangen. Jenkins war mit 20 Punkten bester Werfer des Spiels.

