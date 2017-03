Julius Jenkins ist mit 15,6 Punkten im Schnitt zweitbester Scorer in Jena. (Archiv)

Julius Jenkins ist mit 15,6 Punkten im Schnitt zweitbester Scorer in Jena. (Archiv)

Julius Jenkins ist mit 15,6 Punkten im Schnitt zweitbester Scorer in Jena. (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Basketball | 1. Bundesliga Julius Jenkins verlängert in Jena

Hauptinhalt

Gute Nachrichten für Basketballfans in Ostthüringen. Wie Science City Jena am Montag bekannt gab, wurde der Vertrag mit Guard Julius Jenkins um eine Saison verlängert. Damit steht der 36 Jahre alte US-Amerikaner mindestens bis Sommer 2018 in Jena unter Vertrag.