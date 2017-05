Das erste Viertel konnte Bamberg mit 24:18 für sich entscheiden. Allerdings zeigten die Gastgeber auf, dass sie es den Gästen aus Bayern nicht leicht machen würden. Den ersten Punkt markierten die Jenaer mit einem krachenden Alley Oop durch Immanuel McElroy nach einem Zuspiel von Daniel Schmidt. Aber auch Guard Wayner Bernard überzeugte in den Anfangsminuten seines Abschiedsspieles. Vor allem in der Defensive war auf den 35-Jährigen Verlass. Nach den ersten Minuten übernahm jedoch Bamberg die Kontrolle über das Spiel und war seit der vierten Minute in Front. Wie schon in der ganzen Saison waren starke Wurfquoten und viele Defense-Rebounds das Fundament des Spiels der Franken.