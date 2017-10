Nur zwei Tage nach dem Pokalerfolg gegen Halle war das Team von Trainerin Amanda Davidson wieder in der Liga gefordert. Der Aufsteiger aus Heidelberg war am 7. Spieltag zu Gast in der Chemnitzer Schlossteichhalle. Die erste Halbzeit gestaltete sich sehr ausgeglichen. Kein Team konnte sich absetzen, sodass es mit 36:35 in die Kabinen ging.