In der ersten Viertelfinal-Begegnung der Playoffs haben die ChemCats eine ordentliche Packung bekommen und mit 59:97 (26:55) gegen den TSV Wasserburg verloren. Dabei zeigten sich die Gäste von der ersten Minute an verunsichert und machten es dem Tabellenführer zu leicht.

Im ersten Viertel erwischte die Mannschaft von Trainerin Amanda Davidson einen katastrophalen Start. Viele Fehlpässe und zu große Unsicheit sorgten dafür, dass der erste der Hauptrunde mit 24:6 davonzog. Im zweiten Drittel stieg der Wurfquote der Gäste deutlich, jedoch blieb man in der eigenen Defensive weiterhin zu nachlässig und so konnten die Spielerinnen vom TSV Wasserburg ihren Vorsprung weiter ausbauen. Mit einem Rückstand von 26:55 ging es in die zweite Viertelpause. Nach der Verschanufpause versuchten die ChemCats noch einmal dagegenzuhalten. Jedoch ohne Erfolg. Die individuelle Stärke von Wasserburg war auch an diesem Tag einfach zu groß. Besonders die gegnerische Spielmacherin Sheylani Marie Peddy glänzte im ganzen Spiel mit starken 20 Punkten. Am Ende stand eine deutliche aber auch verdiente Niederlage gegen starke Wasserburgerinnen.