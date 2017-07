Für Thomas ist sein Engagement beim Aufsteiger die erste Profistation, wie der MBC am Donnerstag mitteilte. Zuletzt ging der 23-Jährige - der den Spitznamen "Pancake", also Pfannkuchen trägt - für die Western Kentucky University auf Korbjagd. Der Rechtshänder ist variabel auf den Positionen zwei, drei und eins einsetzbar.



"Sein Talent und sein großes Potenzial sind uns ins Auge gestochen. Er hat bislang keine Europaerfahrung, das wird ein entsprechend großer Schritt und eine Herausforderung für ihn. Wir sind uns aber einig, dass er die Chance nutzen wird", sagte MBC-Cheftrainer Igor Jovovic. Für die Kentucky University erzielte er in der vergangenen Spielzeit im Durchschnitt 13,8 Punkte und 3,3 Rebounds.