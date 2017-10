Die deutschen Sprinterinnen haben der Bahnrad-EM in Berlin einen Doppelsieg gefeiert. Miriam Welte holte im 500 Meter Zeitfahren in 33,321 Sekunden die Goldmedaille vor der Erfurterin Pauline Grabosch (33,559). Bronze ging an die Russin Daria Schmelewa (33,757). Für Welte ist es bereits die zweite Medaille bei den Titelkämpfen. Am ersten Wettkampftag holte sie mit Kristina Vogel im Teamsprint die Silbermedaille. "Das ist einfach genial", sagte Welte und fügte hinzu: "Die Zeit ist megastark. So schnell bin ich noch nie auf Meeresspiegel gefahren. Ich habe allen gezeigt, dass ich die 500 Meter fahren kann." Überglücklich war auch Grabosch: "Vor fünf Jahren habe ich noch in der Schule einen Vortrag über Miriam gehalten, jetzt stehe ich mit ihr auf dem Podest."



Bei den Männern war der Cottbuser Maxi- milan Levy schon im Viertelfinale nach zwei Niederlagen gegen den späteren Goldmedaillengewinner Sebastian Vigier aus Frankreich ausgeschieden.