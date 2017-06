Auch nach der Pause hatte Chemie mehr vom Spiel. Jena kam nur gelegentlich vor das BSG-Tor, allerdings wirkte die Leipziger Abwehr nicht immer sattelfest. Dennoch hatten die Gastgeber einige Hochkaräter, um alles klar zu machen. So scheiterte erst Daniel Heinze (78.) freistehend am Jeaner Schlussmann, ehe Kind einen Kopfball nur knapp am Tor vorbeisetzte (82.). Fünf Minuten später dann die Erlösung für Chemie durch Manuel Wajer, der aus spitzem Winkel für die vielumjubelte Entscheidung sorgte.

Germania Halberstadt, das im Falle einer BSG-Niederlage ebenfalls noch Chancen auf den Staffelsieg gehabt hätte, kam beim SV Merseburg 99 zu einem 2:0-Sieg und muss als Zweiter im Aufstiegsduell gegen Optik Rathenow ran. Dabei muss das Team von Andreas Petersen am 7. Juni (18 Uhr) zuerst auswärts ran. In der Oberliga Nord wurden die Brandenburger Zweiter hinter Aufsteiger VSG Altglienicke. Im Rückspiel um den letzten freien Platz in der Regionalliga Nordost empfangen die Sachsen-Anhalter Rathenow am 10. Juni um 14 Uhr.